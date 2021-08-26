Рада розпочне сезон із пакету законів, які спрямовані на закриття зобов'язань по МВФ - нардеп

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“Хто хоче зрозуміти чим займеться Рада на початку сезону, досить зіставити пару подій: приїзд місії МВФ (програма закінчується восени, але можуть продовжити), закінчення терміну на отримання макрофіна від ЄС (без хоча б staff agreement від МВФ не буде, а там термін 14 вересня). А це 600 млн євро. Тому великий фокус буде саме на пакет законів, який спрямований на закриття зобов’язань по МВФ”, — написав Железняк.

Деталі

Він зазначив, що розглядатимуться закон про НАБУ 5459-1 у другому читанні, чотири технічних законопроекти про банківське законодавство і НБУ 5850, 5851, 5852, 5853 та внесення збалансованого проекту закону Держбюджету на 2022 рік.

Доповнення

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада України у перший робочий тиждень вересня, як очікується, розгляне зміни до закону про банки та банківську діяльність.

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