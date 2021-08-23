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Україна очікує транш за програмою з МВФ вже восени - Гетманцев

Україна очікує транш за програмою з МВФ вже восени - Гетманцев

Київ • УНН

 • 20752 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна очікує отримання траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вже восени. Про це ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Нардеп відзначив, що в України з Міжнародним валютним фондом — два напрями співробітництва.

Цитата:

“Перше, про що ми говоримо, це розподіл спеціальних прав запозичень, це валюта МВФ, у зв’язку з світовою економічною кризою, де Україна без будь-яких умов отримає 2,7 млрд, якщо прорахувати на долари, і ці кошти йдуть до золотавалютного резерву Нацбанку. "Смс" можна очікувати буквально з тижня на тиждень”, — сказав Гетьманцев.

“Якщо говорити про сам безпосередньо транш, відповідно до програми Stand-by, який на сьогодні є з МВФ укладений, ми у вересні, принаймні, що можливо не пізніше жовтня, очікуємо на черговий транш у межах цієї програми”, — додав він.

Деталі

Також Гетманцев зауважив, що Єврокомісія надає макрофінансову допомогу “у зв’язку і відповідно до тих перемовин, того процесу, який йде у нас з Міжнародним валютним фондом”. “Якщо він буде успішним, а ми чули і бачили заяву, що він є успішним і нам залишилося фактично два питання з програми МВФ, які ми повинні виконати, тоді черговий транш надійде і ми автоматично отримаємо допомогу від Єврокомісії”, — заявив Гетманцев.

Доповнення

МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки обсягом 650 млрд доларів. Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету - отримати їх країна має вже до кінця літа. Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Що стосується чергового траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з уряду, його Україна розраховує отримати до кінця року. Раніше називався вересень. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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