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Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью - Гетманцев

Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью - Гетманцев

Киев  •  УНН

 • 20746 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина ожидает получения транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже осенью. Об этом эфире одного из телеканалов заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

Нардеп отметил, что у Украины с Международным валютным фондом - два направления сотрудничества.

Цитата:

"Первое, о чем мы говорим, это распределение специальных прав заимствований, это валюта МВФ, в связи с мировым экономическим кризисом, где Украина без каких-либо условий получит 2,7 млрд, если пересчитать на доллары, и эти средства идут в золотавалютные резервы Нацбанка. "Смс" можно ожидать буквально с недели на неделю", - сказал Гетьманцев.

"Если говорить о самом непосредственно транше, согласно программе Stand-by, который сегодня есть с МВФ заключенным, мы в сентябре, по крайней мере, что возможно не позднее октября, ожидаем очередной транш в рамках этой программы", - добавил он.

Детали

Также Гетманцев отметил, что Еврокомиссия предоставляет макрофинансовую помощь "в связи и в соответствии с теми переговорами, тем процессом, который идет у нас с Международным валютным фондом". "Если он будет успешным, а мы слышали и видели заявление, что он является успешным и нам осталось фактически два вопроса из программы МВФ, которые мы должны выполнить, тогда очередной транш поступит и мы автоматически получим помощь от Еврокомиссии", - заявил Гетманцев.

Дополнение

МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики в размере 650 млрд долларов. Украине выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета - получить их страна должна уже к концу лета. Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ переведут странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и мероприятия энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из правительства, его Украина рассчитывает получить до конца года. Ранее назывался сентябрь. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.

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