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Рада начнет сезон с пакета законов, направленных на закрытие обязательств по МВФ - нардеп

Рада начнет сезон с пакета законов, направленных на закрытие обязательств по МВФ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 20895 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Новый сезон Верховная Рада начнет с пакета законов, направленных на закрытие обязательств по МВФ. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат фракции Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

“Кто хочет понять, чем займется Рада в начале сезона, достаточно сопоставить пару событий: приезд миссии МВФ (программа заканчивается осенью, но могут продолжить), окончание срока на получение макрофина от ЕС (без хотя бы staff agreement от МВФ не будет, а там срок 14 сентября). А это 600 млн евро. Поэтому большой фокус именно на пакет законов, который направлен на закрытие обязательств по МВФ”, - написал Железняк.

Детали

Он отметил, что будут рассматриваться закон о НАБУ 5459-1 во втором чтении, четыре технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ 5850, 5851, 5852, 5853 и внесение сбалансированного проекта закона госбюджета на 2022.

Дополнение

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада Украины в первую рабочую неделю сентября, как ожидается, рассмотрит изменения в закон о банках и банковской деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью — Гетманцев

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