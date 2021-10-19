Для продолжения сотрудничества с МВФ: нардепы усилили независимость НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Народные депутаты приняли изменения в закон о Национальном банке Украины, что необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ. Во втором чтении документ поддержали 255 депутатов, передает УНН.
Детали
Целью Закона является совершенствование действующих положений Закона о НБУ и приведения их в соответствие с лучшей мировой практикой.
Ряд предлагаемых изменений направлен на нормирование отдельных вопросов в деятельности Национального банка, которые возникают при осуществлении им своих функций и требуют урегулирования для обеспечения надлежащего выполнения Национальным банком законодательно определенных полномочий.
Так, документом предусматривается внести изменения в Закон Украины "О Национальном банке Украины" в части:
1) нормирование вопросов внутреннего управления в Национальном банке Украины, а именно:
дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета Национального банка Украины, Председателя Национального банка Украины и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;
уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Национального банка Украины и тому подобное;
2) управление золотовалютным резервом касательно:
уточнения инструментария Национального банка Украины для более эффективного управления золотовалютным резервом;
круга контрагентов, с которыми можно будет проводить операции с золотовалютным резервом;
унификации в тексте Закона использования термина “золотовалютный резерв”;
3) взаимодействия Национального банка Украины с Кабинетом Министров Украины о периодичности и сроков представления Национальным банком Украины информации;
4) совершенствование отдельных положений по вопросам деятельности Национального банка Украины.
Напомним
Народный депутат фракции Ярослав Железняк сообщил, что новый сезон Верховная Рада начнет из пакета законов, направленных на закрытие обязательств по МВФ. Законопроект №5850 - один из них.