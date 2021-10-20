В ожидании 700 млн долларов от МВФ: у Зеленского рассказали о новых договоренностях и "уменьшении роли государства в экономике"

О чем договорились представители МВФ и украинской власти

Согласно заявлению председателя миссии МВФ в Украине госпожа Иванны Владковой-Голлар, обнародованного 18 октября, между Украиной и миссией было достигнуто соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement) в отношении первого пересмотра программы в формате Stand-By.

По словам госпожи Голлар, было согласовано "обновленный перечень мер экономической, финансовой и структурной политики".

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Согласно заявлению, программа фокусируется на:

- возвращении налогово-бюджетной политики к основам среднесрочной долговой устойчивости с одновременной защитой социально уязвимых домохозяйств, усилением налогового администрирования и уменьшением фискальных рисков от квази-фискальных операций, включая происхождением из энергосектора;

- обеспечении независимости центрального банка и приоритетного направления денежно-кредитной политики на возвращение инфляции к ее целевому показателю;

- улучшении финансового самочувствия банков, включительно через доброкачественное управления, с целью восстановления полноценного банковского кредитования частного сектора;

- борьбе с коррупцией и продвижении вперед реформы судопроизводства;

- уменьшении роли государства и привилегированных групп в экономике с целью улучшения бизнес-среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и оптимизации экономического потенциала.

"Целенаправленная и лишенная пауз реализация мощных мероприятий в этих секторах, при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям, открывает путь к вынесению результатов первого просмотра на Совет исполнительных директоров МВФ - ориентировочно в ноябре", - сообщили в МВФ по результатам переговоров.

Завершение первого просмотра позволит транш объемом в 500 млн СДР (специальных прав заимствований), что составляет эквивалент около 700 млн долларов США.

Что за обновленный перечень мероприятий и как уменьшат роль государства в экономике

Как пояснил собеседник УНН, речь идет о нескольких важных вещах, в первую очередь касающихся бюджетной дисциплины.

"Это дефицит государственного бюджета, параметры дефицита государственного бюджета, это макроэкономические параметры с точки зрения роста экономики, источники покрытия дефицита государственного бюджета, вообще устойчивость системы государственных финансов - это всегда идет на повестке дня Украина-МВФ, или МВФ и любая другая страна. Относительно второй части - это все, что касается так называемых "структурных маяков", каким образом будет ситуация экономически развиваться в стране. Эти структурные маяки - это тоже дает возможность заложить основы, базу для долговременного экономического роста", - отметил Устенко.

По его словам, в случае с уменьшением роли государства в экономике речь идет о, в первую очередь, перераспределении ВВП через государственный бюджет. Советник Президента подчеркнул, что Украина так же в этом заинтересована.

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"Идет линия уменьшения перераспределения валового внутреннего продукта через государственный бюджет, то есть уменьшение роли государства, если это можно так назвать. Экономически, это нормально звучит - уменьшение роли государства, которое выражается в том, что меньшая доля ВВП перераспределяется через государственный бюджет страны", - пояснил специалист.

Кроме того, он отметил, что в Украине десятилетиями существует "большая доля государства в государственных активах" - вопрос, в решении которого украинское государство также заинтересовано.

"На руках сейчас находится много таких активов, которые уже следует передавать в частный сектор. Государство точно не должно конкурировать с частным сектором, и в первую очередь речь идет именно о мерах по проведению приватизации. Скажем, если речь идет о банковском секторе, там уже было бы необходимо готовиться к приватизации ... Не нормально, когда государство контролирует около 50% банковского сектора. И остальные предприятия - то, что мы называем "Большой приватизацией" - это надо было сделать еще десятилетия назад. Об этом идет речь", - говорит собеседник.

Устенко также выделил вопрос об "инклюзивности" экономического роста.

"Рост - это всегда хорошо, но надо понимать, что результаты этого экономического роста должны быть более равномерно распределены между гражданами. Поэтому, с этой точки зрения что касается выравнивания ситуации с распределением, тоже важный вопрос, я так понимаю, речь идет в том числе о антиолигархических мерах, и о тех практиках, позволяющих уменьшить или вообще убрать влияние бизнес-групп и олигархических групп на принятия политических решений в стране", - сказал он.

Продолжение программы Stand-By

Согласно заявлению МВФ, украинская власть договорилась с миссией о продлении программы до конца июня 2022 года. Эти договоренности также подлежат утверждению руководством Фонда и Советом исполнительных директоров МВФ. По мнению Устенко, такого промежутка времени вполне хватит, чтобы подобрать недоиспользованные средства в рамках программы.

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"Главное, что программа будет продолжена. Почему это важно: ведь программа была зарезервирована на 5 млрд долларов, от которых мы до сих пор не получили половины, и даже с новым траншем это лишь около 60% от зарезервированных средств. Это нормальная практика для Украины всегда была - начать программу, а потом просто не воспользоваться теми возможностями, которые там были. В данном случае было важно продолжить программу. И это продолжение программы, которое обсуждается, - позволяет использовать все 5 млрд, которые были зарезервированы", - отметил он.

"Поэтому, здесь не просто термин - ее можно было растянуть и на большее. Задача была: срок в привязке к объему финансирования этой программы. И в данном случае, как я понимаю, оно как раз перекрывает - за это время можно получить все эти (не отобранные по программе - ред.) средства", - пояснил собеседник.

На вопрос о том, в случае положительного решения Совета исполнительных директоров МВФ по первому просмотру в ноябре, сможет ли Украина сразу получить согласованный транш в 700 млн долларов, он ответил утвердительно.

"Да, сразу. Когда будет решение, то мы сразу получим эти средства. Речь будет идти о нескольких днях", - сказал советник Зеленского.

Добавим

18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью обеспечения поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власть Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19.

Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.