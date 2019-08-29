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В ОБСЄ заявили, що бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській

В ОБСЄ заявили, що бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській. Цей факт констатувала СММ ОБСЄ під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами Оліфер, відеоконференція Тристоронньої контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО відбулася з ініціативи української сторони.

Під час скайп-зустрічі обговорено початок ремонту мосту у Станиці Луганській, зазначено у повідомленні.

Оліфер нагадала, що демонтаж на мосту фортифікаційних споруд та прапора квазіугруповань ОРЛО є необхідною передумовою для початку відбудови мосту - без цього ми не можемо почати відновлення переходу.

"СММ ОБСЄ засвідчила виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань з розмінування та готовності почати ремонтно-відновлювальні роботи переходу. В той самий час СММ ОБСЄ констатувала: НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд, натомість встановили на цій ділянці контейнер, довкола якого знаходяться шини з піском, які фактично стали ще однією фортифікаційною спорудою, встановленою всупереч Рамковому рішенню ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона, за словами Оліфер, детально поінформувала щодо перебігу підготовки до відновлення мосту. Підготовчі роботи для відновлення мосту вже розпочато.

"Наші будівельники готові відбудовувати міст цілодобово, в режимі 24/7, для того, аби всі роботи було завершено до кінця осені. Українська сторона закликала ОБСЄ та РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту", - резюмувала Оліфер.

Раніше ТКГ відзначила, що режим тиші має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі.

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