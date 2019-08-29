В ОБСЄ заявили, що бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській

КИЇВ. 29 серпня. УНН. НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській. Цей факт констатувала СММ ОБСЄ під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи з запрошенням представників ОРДЛО. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.