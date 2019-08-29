В ОБСЕ заявили, что боевики сорвали демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

По словам Олифер, видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО состоялась по инициативе украинской стороны.

Во время скайп-встречи обсуждались начало ремонта моста в Станице Луганской, говорится в сообщении.

Олифер напомнила, что демонтаж на мосту фортификационных сооружений и флага квазигруппировок ОРЛО является необходимым условием для начала восстановления моста - без этого мы не можем начать восстановление перехода.

"СММ ОБСЕ подтвердила выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода. В то же время СММ ОБСЕ констатировала: НЗФ ОРЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, зато установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона, по словам Олифер, подробно проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы для восстановления моста уже начаты.

"Наши строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - резюмировала Олифер.

Ранее ТКГ отметила, что режим тишины имеет благоприятное влияние на ситуацию безопасности на Донбассе.