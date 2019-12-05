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В ОБСЄ висловилися щодо майбутньої зустрічі у "нормандському форматі"

В ОБСЄ висловилися щодо майбутньої зустрічі у "нормандському форматі"

Київ • УНН

 • 8672 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Майбутня зустріч лідерів в "нормандському форматі" в Парижі є надзвичайно важливим імпульсом для збереження Мінських угод. Про це заявив чинний глава ОБСЄ Мирослав Лайчак під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.

"Також є прогрес на політичному фронті. Я не думаю, що хто-небудь з нас передбачав в січні минулого року, що зустріч на вищому рівні "нормандської четвірки" буде в нашому календарі в цьому році. Ще раз, це саме те, що матеріалізується на наступному тижні в Парижі. Це надзвичайно важливий імпульс для збереження Мінських угод", - заявив Лайчак.

За його словами, на жаль, з України лунають не лише хороші новини - люди все ще страждають, люди все ще вмирають.

"З огляду на принципи і зобов'язання цієї організації, ми не можемо забути Крим. Однак, недавні позитивні кроки показали, що ми можемо побачити результати, якщо буде достатньо політичної волі. Вони б не відбулися без неї. І якщо ми хочемо побачити реальний політичний прогрес, ми повинні показати нашу підтримку, як на двосторонній основі, так і на спільній основі в межах ОБСЄ", - заявив очільник організації.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні, 5 грудня, Лайчак назвав нового спецпредставника в контактній групі щодо Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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