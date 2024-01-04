В обмін на хабар, обіцяв перемогу у "будівельному" тендері: СБУ викрила на "відкатах" заступника мера міста на Одещині
Київ • УНН
Правоохоронці затримали заступника мера міста у Одеській області за вимагання хабарів, - він обіцяв за "відкати" перемогу в тендерах та, у разі незгоди, погрожував створити підприємцям штучні перешкоди. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Служба безпеки України затримала чиновника, який підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди у підприємців, погрожуючи в разі відмови створенням штучних перешкод під час розгляду тендерної документації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Згідно з офіційною інформацією, Служба безпеки України викрила на "відкатах" заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.
За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тендері, який фінансувався з бюджету міста. Також повідомляється, що у разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.
Сума неправомірної вигоди, як вказується, становила 10% від загальної вартості підряду.
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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за "дозвіл" на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради.
Чиновника було затримано під час передачі йому всієї суми хабаря.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо
Українські правоохоронці спільно зі спецслужбами Молдови нейтралізували міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь рф. За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб.