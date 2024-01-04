В обмен на взятку, обещал победу в "строительном" тендере: СБУ разоблачила на "откатах" заместителя мэра города в Одесской области
Киев • УНН
Правоохранители задержали заместителя мэра города в Одесской области за вымогательство взяток, - он обещал за "откаты" победу в тендерах и, в случае несогласия, угрожал создать предпринимателям искусственные препятствия. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Служба безопасности Украины задержала чиновника, который подозревается в вымогательстве неправомерной выгоды у предпринимателей, угрожая в случае отказа созданием искусственных препятствий при рассмотрении тендерной документации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Согласно официальной информации, Служба безопасности Украины разоблачила на "откатах" заместителя городского головы - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных общин в Одесской области.
По материалам следствия, в обмен на взятку чиновник обещал предпринимателям победу в "строительном" тендере, который финансировался из бюджета города. Также сообщается, что в случае отказа платить "откат", чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.
Сумма неправомерной выгоды, как указывается, составляла 10% от общей стоимости подряда.
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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства фигурантом денег за "разрешение" на проведение ремонта в помещениях мобилизационного отдела горсовета.
Чиновник был задержан во время передачи ему всей суммы взятки.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним,
Украинские правоохранители совместно со спецслужбами Молдовы нейтрализовали международную преступную группировку, которая действовала в пользу РФ. По данным следствия, преступную группировку организовали двое жителей непризнанного Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, а также находятся в поле зрения российских спецслужб.