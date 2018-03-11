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В ОАЕ створили "літаючу" яхту

В ОАЕ створили "літаючу" яхту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Об’єднаних Арабських Еміратах створили “літаючу” яхту Foiler, яка під час руху піднімається над водою. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал New Atlas.

Яхта була створена на корабельні Enata Marine в місті Шарджа (ОАЕ).

Foiler обладнана гібридним дизель-електричним двигуном з автоматичною системою підводного крила, яка дозволяє яхті підніматися над водною гладдю.

Така функція дозволить яхті продовжувати рух при наявності хвиль висотою до 1,5 м, а пасажири при цьому будуть відчувати себе комфортно, не відчуваючи качки.

Яхта укомплектована двома дизельними двигунами BMW потужністю 320 к.с. (239 кВт). Двигуни пускають у хід два генератора, що живлять два торпедних двигуни електричної енергії від Enata Marine.

Максимальна швидкість, яку може розвинути яхта, становить понад 70 км/год. Судно розраховане на 8 чоловік.

Його корпус побудований з використанням вуглецевого волокна, а дизайн відповідає преміум-класу.

Як повідомляв УНН, згідно звіту мешканці Каліфорнії провокують аварії з безпілотними автомобілями.

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