В Нігерії обстріляли пасажирів автобусів: загинули 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В результаті збройного нападу в центральній частині Нігерії загинули 22 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За даними поліції штату, в суботу вранці в результаті збройного нападу в штаті Плато в центрі Нігерії в результаті збройного нападу було вбито 22 людини і ще 14 отримали поранення.
Убахи Огаба, офіційний представник поліції Плато, заявив, що колона з п'яти автобусів з мусульманськими послідовниками піддалася нападу озброєних людей посеред дороги.
Нагадаємо
У Нігерії поліція ліквідувала 6 бойовиків та зазнала однієї втрати внаслідок перестрілки.