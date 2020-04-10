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В НБУ пояснили причини уповільнення інфляції в березні

В НБУ пояснили причини уповільнення інфляції в березні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В НБУ назвали три фактори, які повпливали на уповільнення інфляції в березні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

“Зростання цін стримували декілька факторів. По-перше, суттєве здешевлення енергоносіїв на світових ринках. По-друге, відображення ефектів від торішнього зміцнення гривні. По-третє, збільшення пропозиції сирих продуктів харчування, зокрема внаслідок теплої погоди”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що ці чинники переважили вплив на ціни з боку березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту на окремі товари після запровадження карантинних заходів.

“Базова інфляція майже не змінилася і становила 3,1% р/р (3,0% р/р у лютому). Втім динаміка цін за компонентами була різноспрямованою”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, ціни на продукти припинили зростати, а на окремі товари - знизилися.

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