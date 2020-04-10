НБУ: ціни на продукти припинили зростати, а на окремі товари – знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування припинили зростати, а на окремі з них, у тому числі овочі – знизилися. Послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.
“За останній тиждень ціни на продукти харчування припинили зростати, а в місячному вимірі — зростання послабилося”, — йдеться в огляді.
Також повідомляється, що ціни на низку товарів за останній тиждень знизилися — овочі, окремі фрукти, а зростання цін на крупи — сповільнилося.
Так, послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи. Крім того, за останній тиждень ціни на овочі, у тому числі борщового набору, знизилися.
Також знизилися ціни на низку фруктів, за винятком лимонів, що “відображає вплив меншого врожаю в Туреччині та високий попит на них”, зазначається в звіті.
Крім того, НБУ вказує, що попит на товари особистого догляду залишається високим, що зумовлювало подальше зростання цін.
Як повідомляв УНН, Нацбанк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину, яка складається з п’яти напрямків — кредити, депозити, робота банківських систем, валюта та платежі.