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НБУ: ціни на продукти припинили зростати, а на окремі товари – знизилися

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування припинили зростати, а на окремі з них, у тому числі овочі – знизилися. Послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.

“За останній тиждень ціни на продукти харчування припинили зростати, а в місячному вимірі — зростання послабилося”, — йдеться в огляді.

Також повідомляється, що ціни на низку товарів за останній тиждень знизилися — овочі, окремі фрукти, а зростання цін на крупи — сповільнилося.

Так, послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи. Крім того, за останній тиждень ціни на овочі, у тому числі борщового набору, знизилися.

Також знизилися ціни на низку фруктів, за винятком лимонів, що “відображає вплив меншого врожаю в Туреччині та високий попит на них”, зазначається в звіті.

Крім того, НБУ вказує, що попит на товари особистого догляду залишається високим, що зумовлювало подальше зростання цін.

Як повідомляв УНН, Нацбанк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину, яка складається з п’яти напрямків — кредити, депозити, робота банківських систем, валюта та платежі. 

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