НБУ: ціни на продукти припинили зростати, а на окремі товари – знизилися

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування припинили зростати, а на окремі з них, у тому числі овочі – знизилися. Послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.