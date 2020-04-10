НБУ: цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания прекратили расти, а на некоторые из них, в том числе овощи - снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.