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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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НБУ: цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились

НБУ: цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились

Киев  •  УНН

 • 14146 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания прекратили расти, а на некоторые из них, в том числе овощи - снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.

"За последнюю неделю цены на продукты питания прекратили расти, а в месячном измерении - рост ослаб", - говорится в обзоре.

Также сообщается, что цены на ряд товаров за последнюю неделю снизились - овощи, отдельные фрукты, а рост цен на крупы - замедлился.

Так, ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы. Кроме того, за последнюю неделю цены на овощи, в том числе борщевого набора снизились.

Также снизились цены на ряд фруктов, за исключением лимонов, что "отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них", отмечается в отчете.

Кроме того, НБУ указывает, что спрос на товары личного ухода остается высоким, что приводило к дальнейшему росту цен.

Как сообщал УНН, Нацбанк вводит систему антикризисных мер на период карантина, которая состоит из пяти направлений - кредиты, депозиты, работа банковских систем, валюта и платежи.

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