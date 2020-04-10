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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50531 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73373 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72870 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101973 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130735 просмотра

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В НБУ объяснили причины замедления инфляции в марте

В НБУ объяснили причины замедления инфляции в марте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В НБУ назвали три фактора, которые повлияли на замедление инфляции в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Рост цен сдерживали несколько факторов. Во-первых, существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках. Во-вторых, отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривны. В-третьих, увеличение предложения сырых продуктов питания, в частности вследствие теплой погоды", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

"Базовая инфляция почти не изменилась и составила 3,1% г/г (3,0% г/г в феврале). Впрочем динамика цен по компонентам была разнонаправленной", - добавили в пресс-службе.

Напомним, цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились.

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