В НБУ объяснили причины замедления инфляции в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В НБУ назвали три фактора, которые повлияли на замедление инфляции в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Рост цен сдерживали несколько факторов. Во-первых, существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках. Во-вторых, отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривны. В-третьих, увеличение предложения сырых продуктов питания, в частности вследствие теплой погоды", - сообщили в пресс-службе.
Указано, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.
"Базовая инфляция почти не изменилась и составила 3,1% г/г (3,0% г/г в феврале). Впрочем динамика цен по компонентам была разнонаправленной", - добавили в пресс-службе.
Напомним, цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились.