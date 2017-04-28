В НАБУ буде створено підрозділ по боротьбі з корупцією в медицині - А.Ситник

"Нажаль ми зараз тільки починаємо освоювати цю сферу, тому що у нас у НАБУ не такий великий колектив, щоб одночасно займатися усіма пріоритетами. Зараз пройшлись по державним підприємствам, провели ряд затримань і якраз вчора ми проводили нараду з приводу взаємодії з МОЗ. Зараз у нас на підході ще 50 детективів, які будуть призначені найближчим часом, і заплановано створення окремого підрозділу детективів, які як раз будуть спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери Міністерства охорони здоров'я",- сказав Ситник.

А.Ситник запевнив, що МОЗ матиме надійного партнера в особі НАБУ і додав, що сподівається на взаємну підтримку.

Нагадаємо, представники Міністерства охорони здоров'я та Національного антикорупційного бюро підписали меморандум про співробітництво.