В НАБУ буде створено підрозділ по боротьбі з корупцією в медицині - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Завдяки поповненню складу Національного антикорупційного бюро 50 детективами найближчим часом, у Бюро буде створено окремий підрозділ по боротьбі із корупцією у сфері охорони здоров'я. Про це після підписання меморандуму про співпрацю Національного антикорупційного бюро та Міністерства охорони здоров'я заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Нажаль ми зараз тільки починаємо освоювати цю сферу, тому що у нас у НАБУ не такий великий колектив, щоб одночасно займатися усіма пріоритетами. Зараз пройшлись по державним підприємствам, провели ряд затримань і якраз вчора ми проводили нараду з приводу взаємодії з МОЗ. Зараз у нас на підході ще 50 детективів, які будуть призначені найближчим часом, і заплановано створення окремого підрозділу детективів, які як раз будуть спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери Міністерства охорони здоров'я",- сказав Ситник.
А.Ситник запевнив, що МОЗ матиме надійного партнера в особі НАБУ і додав, що сподівається на взаємну підтримку.
Нагадаємо, представники Міністерства охорони здоров'я та Національного антикорупційного бюро підписали меморандум про співробітництво.