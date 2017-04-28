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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАБУ будет создано подразделение по борьбе с коррупцией в медицине - А.Ситник

Киев • УНН

 • 13126 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Благодаря пополнению состава Национального антикоррупционного бюро 50 детективами в ближайшее время, в Бюро будет создано отдельное подразделение по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения. Об этом после подписания меморандума о сотрудничестве Национального антикоррупционного бюро и Министерства здравоохранения заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

В НАБУ будет создано подразделение по борьбе с коррупцией в медицине - А.Ситник

"К сожалению мы сейчас только начинаем осваивать эту сферу, потому что у нас в НАБУ не такой большой коллектив, чтобы одновременно заниматься всеми приоритетами. Сейчас прошлись по государственным предприятиям, провели ряд задержаний и как раз вчера мы проводили совещание по поводу взаимодействия с Минздравом. Сейчас в нас на подходе еще 50 детективов, которые будут назначены в ближайшее время, и запланировано создание отдельного подразделения детективов, которые как раз будут специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которые касаются сферы Министерства здравоохранения", - сказал А.Сытник.

А.Ситник заверил, что Минздрав будет иметь надежного партнера в лице НАБУ и добавил, что надеется на взаимную поддержку.

Напомним, представители Министерства здравоохранения и Национального антикоррупционного бюро подписали меморандум о сотрудничестве.

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