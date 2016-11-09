В МЗС заявили про неприпустимість подальшого відкладення рішення ЄС щодо “безвізу” для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Подальше відкладення рішення ЄС про запровадження безвізового режиму для громадян України є неприпустимим. Про це заявила заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі 9 листопада 2016 року, передає УНН.
“Було наголошено, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що підтверджено звітом Європейської Комісії від 18 грудня 2015 р. Зокрема, було створено антикорупційні органи, які вже на цьому етапі демонструють свою ефективність, запроваджено систему е-декларування відповідно до найкращих європейських стандартів у сфері боротьби з корупцією”, — сказано в повідомленні.
Тому, у відомстві зазначили, що Україна розраховує, що інституції та держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для схвалення законодавчої пропозиції щодо надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки до країн ЄС вже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму тимчасового призупинення безвізового режиму.
Водночас, під час обговорення завершення процедури ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з урахуванням результатів квітневого референдуму у Нідерландах було домовлено продовжити активну взаємодію з нідерландською стороною, в тому числі у тристоронньому форматі “Україна-Нідерланди-Рада ЄС”, з метою пошуку взаємоприйнятного рішення, яке б уможливило завершити процедуру ратифікації Угоди про асоціацію до засідання Європейської Ради 15-16 грудня 2016 р.
Як повідомляв УНН, наступного тижня Рада ЄС може розпочати переговори з Європарламентом щодо “безвізу” для України.