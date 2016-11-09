В МИД заявили о недопустимости дальнейшего отложения решения ЕС по "безвизу" для Украины

"Было отмечено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, что подтверждено отчетом Европейской Комиссии от 18 декабря 2015 года в частности, были созданы антикоррупционные органы, которые уже на этом этапе демонстрируют свою эффективность, введена система е- екларирования в соответствии с лучшими европейскими стандартами в сфере борьбы с коррупцией", - сказано в сообщении.

Поэтому, в ведомстве отметили, что Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования в середине ЕС механизма временной приостановки безвизового режима.

В то же время, при обсуждении завершения процедуры ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с учетом результатов апрельского референдума в Нидерландах было договорено продолжить активное взаимодействие с нидерландской стороной, в том числе в трехстороннем формате "Украина-Нидерланды-Совет ЕС", с целью поиска взаимоприемлемого решения, которое бы позволило завершить процедуру ратификации Соглашения об ассоциации до заседания Европейского Совета 15-16 декабря 2016

Как сообщал УНН, на следующей неделе Совет ЕС может начать переговоры с Европарламентом по "безвизу" для Украины.