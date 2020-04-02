В МОЗ попередили про небезпеку респіраторів з клапаном
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Респіратори з клапаном видиху захищають тільки того, хто їх носить, але не виконують функцію захисної маски, оскільки виділяють повітряний потік. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, американський лікар дав три поради для тих, хто носить маску для захисту від COVID-19.