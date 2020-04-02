В Минздраве предупредили об опасности респираторов с клапаном

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90158 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101450 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103576 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110896 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100109 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104733 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106517 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Минздраве предупредили об опасности респираторов с клапаном

В Минздраве предупредили об опасности респираторов с клапаном

Киев  •  УНН

 • 37511 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Респираторы с клапаном выдоха защищают только того, кто их носит, но не выполняют функцию защитной маски, поскольку выделяют воздушный поток. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски, поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количестве воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни”, — сказал Ляшко.

Напомним, американский врач дал три совета для тех, кто носит маску для защиты от COVID-19.

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