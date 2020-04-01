Американський лікар дав три поради для тих, хто носить маску для захисту від COVID-19

“Головний хірург США доктор Джером Адамс порадив робити три речі, якщо ви вирішите носити маску”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що свої поради лікар дав під час шоу у середу, в той час як Американські центри контролю та профілактики захворювань продовжують переглядати можливі зміни щодо своїх рекомендацій для широкої громадськості, що носять маски.

“Не торкайтеся обличчя. Якщо ви збираєтесь носити маски, будь ласка, не торкайтеся обличчя. Будьте дуже обережні щоб не торкатися обличчя. Не використовуйте N95. Якщо ви збираєтесь носити маски, збережіть маски N95 для медичних працівників, які їх потребують. Будьте вдома. Якщо ви носите маску, це не означає, що вам не потрібно практикувати соціальне дистанціювання. Найголовніше, що ви можете зробити - це залишатися вдома прямо зараз", - сказав Джером Адамс.

Він зазначив, що люди можуть подумати, що якщо вони носять маску, то можуть виходити з дому, але це не так.

Нагадаємо, лікар дав поради, які маски краще використовувати.