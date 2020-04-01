Американский врач дал три совета для тех, кто носит маску для защиты от COVID-19

"Главный хирург США доктор Джером Адамс посоветовал делать три вещи, если вы решите носить маску", - говорится в сообщении.

Указано, что свои советы врач дал во время шоу в среду, в то время как Американские центры контроля и профилактики заболеваний продолжают просматривать возможные изменения в отношении своих рекомендаций для широкой общественности, что носят маски.

"Не прикасайтесь к лицу. Если вы собираетесь носить маски, пожалуйста, не трогайте лицо. Будьте очень осторожны чтобы не касаться лица. Не используйте N95. Если вы собираетесь носить маски, сохраните маски N95 для медицинских работников, которые в них нуждаются. Будьте дома. Если вы носите маску, это не значит, что вам не нужно практиковать социальное дистанцирование. Самое главное, что вы можете сделать - это оставаться дома прямо сейчас", - сказал Джером Адамс.

Он отметил, что люди могут подумать, что если они носят маску, то могут выходить из дома, но это не так.

Напомним, врач дал советы, какие маски лучше использовать.