В Мін'юсті розповіли про можливі механізми виконання рішень ЄСПЛ

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд України перебуває в постійному пошуку механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини. Про це повідомив заступник Міністра юстиції Іван Ліщина, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

“Такий механізм має складатися з 2 елементів — загального подолання проблеми невиконання судових рішень та підмеханізму виконання заяв, які увійшли до рішення у “справі Бурмича”, — заявив Ліщина.

За його словами, спеціалісти вже напрацювали низку пропозицій, таких як ліквідація законодавчих норм, які вводять мораторій на відчуження майна, збільшення обсягів фінансування виплат за рішеннями національних судів до 1 млрд грн, збільшення розміру відшкодування за тривале невиконання з 3 до 10% від присудженої суми, але не більше 1 мінімальної заробітної плати.

“Таке відшкодування покращило б ситуацію позивачів, чиї позовні вимоги становлять менше 37 тисяч гривень — це здебільшого вимоги щодо соціальних виплат. З іншого боку вони не допустять несправедливого збагачення щодо осіб, які подавали господарські позови”, — зазначив він.

Нагадаємо, адвокати екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подали до Європейського суду з прав людини скаргу через жорстоке поводження під час затримання та видворення його з України, а також протиправність дій Президента України Порошенка під час позбавлення Саакашвілі громадянства.

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