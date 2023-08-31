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В Міноборони пояснили, як працює зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS

В Міноборони пояснили, як працює зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center опублікував технічні характеристики німецького зенітного ракетного комплекса ППО і ПРО, який в серпні передали у розпорядження Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.

Деталі

IRIS-T SLS — зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО малого радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. ЗРК здатний перехоплювати швидкорухомі та малі цілі, такі як ракети «повітря-повітря/земля-повітря», БПЛА та крилаті ракети. Уряд Німеччини зобов’язався надати Україні 22 пускові IRIS-T SLS, дві з яких в серпні передали у розпорядження Повітряних Сил ЗС України.

Склад

Самохідна зенітна установка може бути встановлена на платформі гусеничної шарнірно-зчленованої амфібії BvS 10 або на колісне шасі бронемашини Eagle V 6×6.

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Особливістю установок IRIS-T SLS є те, що система бойового керування, радар та пускова установка інтегровані в одну машину. Кожна пускова має у розпорядженні 4 ракети IRIS-T.

В якості оглядової РЛС виступає Saab Giraffe 1X. Вона має дальність виявлення цілей до 25 км та висоту — до 10 км. РЛС «заточена» під боротьбу з БПЛА і, як заявляє виробник, може виявляти безпілотник легше пакета з-під молока на відстані до 4 км. За потреби ЗРК інтегрується з більш потужними РЛС, наприклад — TRML-4D, яка входить до складу комплексів середньої дальності IRIS-T SLМ.

Бойовий елемент

Як і у випадку з IRIS-T SLM, основою установки є розроблена на базі ракети «повітря-повітря» ракета IRIS-T, але з трохи скромнішими льотними характеристиками. Ракета здатна збивати цілі на відстані 12 км та на висоті до 8 км. В ній так само реалізоване радіокомандне наведення на основній ділянці траєкторії з інфрачервоним захопленням цілі на кінцевій ділянці.

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Наявність мобільних IRIS-T SLS в розпорядженні ПС ЗСУ підвищить щільність ешелонованої протиповітряної оборони, що дозволить ефективно протидіяти ворожим БПЛА та іншим повітряним загрозам.

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