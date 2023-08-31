В Минобороны объяснили, как работает зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLS

Детали

IRIS-T SLS — зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. ЗРК способен перехватывать быстродвижущиеся и малые цели, такие как ракеты «воздух-воздух/земля-воздух», БПЛА и крылатые ракеты. Правительство Германии обязалось предоставить Украине 22 пусковые IRIS-T SLS, две из которых в августе передали в распоряжение Воздушных Сил ВС Украины.

Состав

Самоходная зенитная установка может быть установлена на платформе гусеничной шарнирно-сочлененной амфибии BvS 10 или на колесное шасси бронемашины Eagle V 6×6.

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Особенностью установок IRIS-T SLS является то, что система боевого управления, радар и пусковая установка интегрированы в одну машину. Каждая пусковая располагает 4 ракеты IRIS-T.

В качестве обзорной РЛС выступает Saab Giraffe 1X. Она имеет дальность обнаружения целей до 25 км и высоту — до 10 км. РЛС «заточена» под борьбу с БПЛА и, как заявляет производитель, может обнаруживать беспилотник легче пакета из-под молока на расстоянии до 4 км. При необходимости ЗРК интегрируется с более мощными РЛС, например — TRML-4D, которая входит в состав комплексов средней дальности IRIS-T SLМ.

Боевой элемент

Как и в случае с IRIS-T SLM, основой установки является разработанная на базе ракеты «воздух-воздух» ракета IRIS-T, но с несколько более скромными летными характеристиками. Ракета способна сбивать цели на расстоянии 12 км и на высоте до 8 км. В ней так же реализовано радиокомандное наведение на основном участке траектории с инфракрасным захватом цели на конечном участке.

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Наличие мобильных IRIS-T SLS в распоряжении ВС ВСУ повысит плотность эшелонированной противовоздушной обороны, что позволит эффективно противодействовать вражеским БПЛА и другим воздушным угрозам.