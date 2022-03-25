В Міноборони підсумували тридцятий день протистояння російській агресії

КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.