В Минобороны подытожили тридцатый день противостояния российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как особенность следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной (данные уточняются).
Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны.
В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.
Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против русских захватчиков, с привлечением подразделений Росгвардии.
На Полесском направлении враг продолжал осуществлять огневой влияние на подразделения наших войск в отдельных районах.
На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занимаемых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневой влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.
На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредоточивал на закреплении и удержание ранее занятых рубежей; в районе города Харьков продолжает попытки блокирования наших подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города.
Пытается нарастить усилия на направлении на Изюм за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.
На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобугском направлении принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.