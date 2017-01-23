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В Лондонському аеропорту Хітроу скасовано близько 100 рейсів через туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Тисячі пасажирів не можуть вилетіти з аеропорту Хітроу через туман та морозну погоду на півдні Англії, передає УНН з посиланням на SkyNews.

В аеропорту Хітроу скасовано 100 рейсів, а аеропорту Лондон-Сіті 10 рейсів через "обмежену видимість". Один рейс був відмінений в аеропорту Гатвік.

Всі аеропорти закликали пасажирів провірити статус їх рейсу, перш ніж вони покинуть дім.

Метеорологічне бюро випустило "жовте" застереження через туман у Лондоні, на південному заході, південному сході, а також в деяких східних районах аж до 10.30 ранку за місцевим часом.

Оскільки мінусова температура продовжує захоплювати Велику Британію, синоптики попереджають, що погані погодні умови можуть призвести до затримок рейсів і важкої ситуації на дорогах в години пік протягом наступних двох днів.

Як повідомляв УНН, учора 22 січня, як мінімум 38 авіарейсів були скасовані, ще 20 затримані в аеропортах Москви, в основному в Шереметьєво через сніжну погоду.

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