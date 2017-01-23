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В Лондонском аэропорту Хитроу отменили около 100 рейсов из-за тумана

В Лондонском аэропорту Хитроу отменили около 100 рейсов из-за тумана

Киев • УНН

 • 9754 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Тысячи пассажиров не могут вылететь из аэропорта Хитроу из-за тумана и морозной погоды на юге Англии, передает УНН со ссылкой на SkyNews.

В аэропорту Хитроу отменили 100 рейсов, а в аэропорту Лондон-Сити - 10 рейсов из-за "ограниченной видимости". Один рейс был отменен в аэропорту Гатвик.

Все аэропорты призвали пассажиров проверить статус их рейса, прежде чем они покинут дом.

Метеорологическое бюро выпустило "желтое" предупреждение из-за тумана в Лондоне, на юго-западе, юго-востоке, а также в некоторых восточных районах до 10.30 утра по местному времени.

Поскольку минусовая температура продолжает захватывать Великобританию, синоптики предупреждают, что плохие погодные условия могут привести к задержкам рейсов и тяжелой ситуации на дорогах в часы пик в течение следующих двух дней.

Как сообщал УНН, вчера 22 января, как минимум 38 авиарейсов отменили, еще 20 задержали в аэропортах Москвы, в основном в Шереметьево из-за снежной погоды.

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