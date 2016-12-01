В.Ломаченко став найефективнішим боксером сучасності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (7-1) посів першу сходинку рейтингу найефективніших боксерів сучасності за версією CompuBox, передає УНН.
Система CompuBox, яка спеціалізується на підрахунку дій в статистичному напрямку боксерів, оновила свою версію рейтингу. За рахунок бою з Ніколасом Уолтерсом, українцю В.Ломаченко вдалося зайняти першу сходинку.
Ефективність дій В.Ломаченко становить 20,9 відсотки бали, тобто з сотні ударів український боксер потрапляє частіше на 20,9 відсотки, ніж його опоненти.
Зазначається, що в оновленій генерації В.Ломаченко залишив позаду себе таких боксерів, як Геннадій Головкін, Андре Уорд, Терренс Кроуфорд та Роман Гонсалес.
Примітно, що чинному чемпіонові світу не вистачило менше чотирьох пунктів, щоб зрівнятися з легендарним Флойдом Мейвезером, чий показник становить +24,5.
Нагадаємо, що останній опонент українця ямаєць Ніколас Уолтерс припинив поєдинок з В.Ломаченко після семи раундів баталії.