В.Ломаченко стал самым эффективным боксером современности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Украинец Василий Ломаченко (7-1) занял первую строчку рейтинга самых эффективных боксеров современности по версии CompuBox, передает УНН.
Система CompuBox, которая специализируется на подсчете действий в статистическом направлении боксеров, обновила свою версию рейтинга. За счет боя с Николасом Уолтерсом, украинцу В.Ломаченко удалось занять первое место.
Эффективность действий В.Ломаченко составляет 20,9 процента балла, то есть из сотни ударов украинский боксер попадает чаще на 20,9 процента, чем его оппоненты.
Отмечается, что в обновленной генерации В.Ломаченко оставил позади себя таких боксеров, как Геннадий Головкин, Андре Уорд, Терренс Кроуфорд и Роман Гонсалес.
Примечательно, что действующему чемпиону мира не хватило менее четырех пунктов, чтобы сравниться с легендарным Флойдом Мейвезером, чей показатель составляет +24,5.
Напомним, что последний оппонент украинец ямаец Николас Уолтерс прекратил поединок с В.Ломаченко после семи раундов баталии.