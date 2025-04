В Лівії розбився винищувач: загинув генерал

Деталі

Під час військового параду, що проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії, зазнав аварії винищувач МіГ-21. Внаслідок цього загинув пілот - бригадний генерал Джамаль бен Амер.

Endless and countless, this is the Libyan Army, all men and women of #Libya #LNA #Cyrenaica #fezzan pic.twitter.com/bhj8UxlLsg

— M(LNA) (@MLNA2021) May 29, 2021

Нагадаємо

У Нігерії в місті Кадуна розбився літак ВПС. Загинули 8 осіб, серед них - начальник штабу сухопутних сил країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаіру.