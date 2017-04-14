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В Лас-Вегасі загорівся один з найбільших в світі готелів-казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Готель "Белладжіо", в якому знімали низку фільмів, зокрема, "11 друзів Оушена" та "Похмілля у Вегасі" загорівся у ніч на п’ятницю, проте наразі пожежу ліквідували, передає УНН з посиланням на Daily mail.

Відомо, що пожежа почалася на даху комплексу на південній стороні готелю і язики полум'я піднімалися на 9-12 метрів. У ліквідації пожежі було задіяно близько 77 пожежників.

Наразі не відомо про постраждалих в пожежі.

Повідомляється також про те, що люди, які знаходились в казино, хотіли продовжувати гру попри пожежу, бо у них ще були фішки.

Крім того, троє людей користуючись загальною панікою намагалися пограбувати магазин Rolex.

Як повідомляв УНН, у Лас-Вегасі біля готелю “Космополітен" відбулась смертельна перестрілка, одна людина загинула, а троє інших отримали поранення.

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