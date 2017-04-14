В Лас-Вегасе загорелся один из крупнейших в мире отелей-казино

Известно, что пожар начался на крыше комплекса на южной стороне отеля и языки пламени поднимались на 9-12 метров. В ликвидации пожара было задействовано около 77 пожарных.

Пока не известно о пострадавших в пожаре.

Сообщается также о том, что люди, которые находились в казино, хотели продолжать игру несмотря на пожар, потому что у них еще были фишки.

Кроме того, три человека пользуясь общей паникой пытались ограбить магазин Rolex.

Как сообщал УНН, в Лас-Вегасе возле гостиницы "Космополитен" состоялась смертельная перестрелка, один человек погиб, а трое других получили ранения .