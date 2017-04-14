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11 марта, 18:08 • 114918 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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В Лас-Вегасе загорелся один из крупнейших в мире отелей-казино

В Лас-Вегасе загорелся один из крупнейших в мире отелей-казино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Отель "Белладжио", в котором снимали ряд фильмов, в частности, "11 друзей Оушена" и "Мальчишник в Вегасе" загорелся в ночь на пятницу, однако пожар ликвидировали, передает УНН со ссылкой на Daily mail.

Известно, что пожар начался на крыше комплекса на южной стороне отеля и языки пламени поднимались на 9-12 метров. В ликвидации пожара было задействовано около 77 пожарных.

Пока не известно о пострадавших в пожаре.

Сообщается также о том, что люди, которые находились в казино, хотели продолжать игру несмотря на пожар, потому что у них еще были фишки.

Кроме того, три человека пользуясь общей паникой пытались ограбить магазин Rolex.

Как сообщал УНН, в Лас-Вегасе возле гостиницы "Космополитен" состоялась смертельная перестрелка, один человек погиб, а трое других получили ранения .

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