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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Лапа пожалівся на відсутність ветеринарної міліції

Київ • УНН

 • 7487 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Відсутність ветеринарної міліції це прогалина у системі боротьби із спалахами африканської чуми свиней. Про це у Facebook повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.

В.Лапа пожалівся на відсутність ветеринарної міліції

“Із системи координат випала ветеринарна міліція. При всій її неоднозначні репутації, система боротьби із захворюваннями не повинна мати прогалин. Відповідно до пропозицій Міністра аграрної політики та продовольства та доручення Прем’єр-міністра України,на погодження длz центральних органів виконавчої влади направлено проект урядового рішення щодо створення спільних мобільних груп Держпродспоживслужби і Нацполіції. Їх завдання — не лише кваліфікувати дії суб’єктів ринку, але оцінювати дії (або бездіяльність) службових осіб органів виконавчої влади щодо упередження і ліквідації спалахів”, — повідомив він.

Очільник Держпродспоживслужби зауважив, що окремим питанням є нелегальні ферми на які припадає 30% випадків захворювання АЧС.

“Окреме питання — нелегальні ферми. Про якісь заходи біобезпеки там як правило взагалі не йдеться,при цьому на їх частку припадає до 30% випадків захворювань. Терорганам Держпродспоживслужби дане доручення із залученням Нацполіції припиняти їх функціонування, але без допомоги і інформації органів місцевого самоврядування тут не обійтись. Навіть якщо виходити за рамки епізоотичних загроз, це питання і санітарних зон, і впливу на екологію від недотримання технологій”, — додав В.Лапа.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків

Також нагадаємо, за словами голови Асоціації тваринників І.Паламар, мобільні групи реагування на АЧС є частковим поверненням бездумно знищеної ветміліції

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