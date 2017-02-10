В.Лапа пожаловался на отсутствие ветеринарной милиции

"Из системы координат выпала ветеринарная милиция. При всей ее неоднозначной репутации, система борьбы с заболеваниями не должна иметь пробелов. В соответствии с предложениями Министра аграрной политики и продовольствия и поручения Премьер-министра Украины, на согласование для центральных органов исполнительной власти направлен проект правительственного решения о создании совместных мобильных групп Госпродпотребслужбы и Нацполиции. Их задача - не только квалифицировать действия субъектов рынка, но оценивать действия (или бездействие) должностных лиц органов исполнительной власти по предупреждению и ликвидации вспышек ", - сообщил он.

В.Лапа отметил, что отдельным вопросом являются нелегальные фермы на которые приходится 30% случаев заболевания АЧС.

"Отдельный вопрос - нелегальные фермы. О каких-либо мерах биобезопасности там обычно вообще не идет, при этом на их долю приходится до 30% случаев заболеваний. Терорганам Госпродпотребслужбы дано поручение с привлечением Нацполиции прекращать их функционирование, но без помощи и информации органов местного самоуправления здесь не обойтись. Даже если выходить за рамки эпизоотических угроз, это вопрос и санитарных зон, и влияния на экологию от несоблюдения технологий ", - добавил Лапа.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предотвращение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки .

Также напомним, по словам председателя Ассоциации животноводов И.Паламар, мобильные группы реагирования на АЧС являются частичным возвращением бездумно уничтоженной ветмилиции .