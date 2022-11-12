В Кубку Біллі Джин Кінг жіноча збірна України перемогла Японію

Деталі

Марта Костюк у другий ігровий день розгромила Моюку Утідзіму - 6:0, 6:3 та принесла Україні загальну перемогу у матчевій зустрічі з Японією у Токіо.

Рахунок у протистоянні до трьох перемог у матчі Японія - Україна став 0:3.

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Як відомо, у перший ігровий день Марта Костюк взяла гору над Місакі Дої (7:6 (7:1), 6:4, а Катаріна Завацька обіграла Моюку Утідзіму - 7:6 (7:3), 6:2.

Доповнення

Весною наступного року українки зіграють у раунді Qualifiers за право восени виступити у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.