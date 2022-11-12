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14 марта, 08:24 • 136477 просмотра

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В Кубке Билли Джин Кинг женская сборная Украины победила Японию

В Кубке Билли Джин Кинг женская сборная Украины победила Японию

Киев • УНН

 • 511776 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Теннисистки сборной Украины досрочно оформили победу над сборной Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, пишет УНН.

Детали

Марта Костюк во второй игровой день разгромила Моюку Утидзиму – 6:0, 6:3 и принесла Украине всеобщую победу в матчевой встрече с Японией в Токио.

Счет в противостоянии до трех побед в матче Япония – Украина стал 0:3.

Ранее

Как известно, в первый игровой день Марта Костюк взяла верх над Мисаки Дои (7:6 (7:1), 6:4, а Катарина Завацкая обыграла Моюку Утидзиму – 7:6 (7:3), 6:2.

Дополнение

Весной следующего года украинки сыграют в раунде Qualifiers за право осенью выступить в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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