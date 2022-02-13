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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Криму перебуває 32 тисячі російських військових – Міноборони України

В Криму перебуває 32 тисячі російських військових – Міноборони України

Київ • УНН

 • 27685 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в окупованому Криму наразі перебуває 32 тисячі російських військовослужбовців. Про це вона повідомила в ефірі Суспільного Крим, повідомляє УНН.

За її словами, стосовно накопичування російських військ поблизу кордонів з Україною не вся інформація, якою володіє українська розвідка, підлягає оприлюдненню, тому що цією інформацією може використати ворог країни, корегуючи свої дії.

"З 2014 року до початку 2022-го РФ значно посилила військову присутність і на самому півострові, і в акваторії Чорного моря. На території півострвоа на постійній основі створено міжвидове угрупування військ ЗС РФ, і чисельність особового складу, на сьогодні, нараховує близько 32 тисяч війьсковослужбовців", - заявила Маляр.

Заступниця міноборони України також сказала скільки військового контингенту Росія накопичила у кримьскому напрямку вздовж кордонів з Україною.

"На сьогодні фіксується більше 100 тисяч особового складу, якщо говорити про наземний компонент. Якщо порівнювати з весною 2021 року, тоді фіксували 126 тисяч. Сьогодні плюс-мінус, приблизно так само... Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення цих ударних груп. Це не означає, що це якась гарантія серйозна, це не означає, що зникла загроза - вона у нас є восьмий рік щодня. Але ударних груп зараз ми не фіксуємо", - зазначила вона.

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