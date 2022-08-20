В Криму хакери зламали місцеве телебачення та включили звернення Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У тимчасово-окупованому Криму хакери зламали місцеве телебачення, де показали відеозвернення Президента України Володимира Зеленського. Відео публікують соціальні мережі, пише УНН.
Деталі
Так, на “Першому каналі” з'явилося відео звернення Зеленського, в якому він нагадує про те, що кожен із російських чиновників, причетний до окупації Криму, має пам'ятати, що це не та земля, де вони знайдуть мир та спокій.
Додамо
Хакери зламали офіційний сайт «pособоронекспорту» – російської державної компанії, що виступає ключовим посередником з експорту та імпорту технологій та послуг військового та подвійного призначення.