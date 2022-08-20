В Крыму хакеры взломали местное телевидение и включили обращение Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во временно-оккупированном Крыму хакеры взломали местное телевидение, по которому показали видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского. Видео публикуют социальные сети, пишет УНН.
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Так, на “Первом канале” появилось видео обращение Зеленского, в котором он напоминает о том, что каждый из российских чиновников, который причастен к оккупации Крыма, должен помнить, что это не та земля, где они найдут мир и спокойствие.
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Хакеры взломали официальный сайт «pособоронэкспорта» – российской государственной компании, выступающей ключевым посредником по экспорту и импорту технологий и услуг военного и двойного назначения.