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В колишньої першої леді США Розалін Картер діагностували деменцію

В колишньої першої леді США Розалін Картер діагностували деменцію

Київ • УНН

 • 678980 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У колишньої першої леді США Розалін Картер діагностували деменцію, повідомляє ABC News, передає УНН.

Цитата

"Вона продовжує щасливо жити вдома зі своїм чоловіком, насолоджуючись весною і зустрічаючись із близькими", - йдеться у заяві Центру Картера.

Деталі

Чоловік Картер, колишній президент Джиммі Картер, з лютого перебуває у хоспісі після серії госпіталізацій.

Друзі та колеги кажуть, що здоров'я Розалін та Джиммі Картер, які перебували у Білому домі з 1977 по 1981 рік, останніми місяцями поступово погіршувалося. Вона використовує ходунки, щоб пересуватися, а він – інвалідний візок.

Картери - найтриваліша подружня пара з президентів, що одружилася в 1946 році. У свої 98 років Джиммі Картер є найстарішим з колишніх президентів і найдовшим колишнім президентом в історії США.

Він і Розалін Картер заснували Центр Картера в Джорджії в 1982 році, невдовзі після того, як Джиммі Картер програв переобрання Рональду Рейгану.

Через десятиліття Центр Картера став відомою міжнародною гуманітарною організацією, що займається, серед іншого, питаннями охорони здоров'я та прав людини. Картери також прославилися тим, що довго будували будинки разом з Habitat for Humanity.

Додамо

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 55 мільйонів людей у всьому світі страждають на деменцію. Дослідження, опубліковане в жовтні, показало, що приблизно 1 з 10 дорослих у США у віці 65 років і старше страждає на деменцію. Дослідники з Колумбійського університету в ході дослідження виявили, що рівень слабоумства та легких когнітивних порушень різко зростає з віком.

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