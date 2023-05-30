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У бывшей первой леди США Розалин Картер диагностировали деменцию

У бывшей первой леди США Розалин Картер диагностировали деменцию

Киев • УНН

 • 678977 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. У бывшей первой леди США Розалин Картер диагностировали деменцию, сообщает ABC News, передает УНН.

Цитата

"Она продолжает счастливо жить дома со своим мужем, наслаждаясь весной и встречаясь с близкими", - говорится в заявлении Центра Картера.

Детали

Муж Картер, бывший президент Джимми Картер, с февраля находится в хосписе после серии госпитализаций.

Друзья и коллеги говорят, что здоровье Розалин и Джимми Картер, которые находились в Белом доме с 1977 по 1981 год, в последние месяцы постепенно ухудшалось. Она использует ходунки для передвижения, а он – инвалидную коляску.

Картеры - самая долгоживущая супружеская пара из президентов, поженившаяся в 1946 году. В свои 98 лет Джимми Картер является старейшим из бывших президентов и самым долгим бывшим президентом в истории США.

Он и Розалин Картер, 95 лет, основали Центр Картера в Джорджии в 1982 году, вскоре после того, как Джимми Картер проиграл переизбрание Рональду Рейгану.

Спустя десятилетия Центр Картера стал известной международной гуманитарной организацией, занимающейся, среди прочего, вопросами здравоохранения и прав человека. Картеры также прославились тем, что долго строили дома вместе с Habitat for Humanity.

Добавим

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией. Исследование, опубликованное в октябре, показало, что примерно 1 из 10 взрослых в США в возрасте 65 лет и старше страдает деменцией. Исследователи из Колумбийского университета в ходе исследования обнаружили, что уровень слабоумия и легких когнитивных нарушений резко возрастает с возрастом.

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