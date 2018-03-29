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В КМУ розповіли про нові правила перевірки продуктів

В КМУ розповіли про нові правила перевірки продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. 3 4 квітня в Україні запрацюють нові правила перевірки якості продуктів. Інспектор відтепер повинен буде розпочати перевірку підприємства згідно акту з питаннями для перевірки. Про це повідомляє “Урядовий портал”, передає УНН.

Закон “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин”, який вступить в силу, має звести до мінімуму корупційні ризики під час перевірок, запевняють у КМУ.

Підприємства будуть перевіряти в залежності від ступеня ризику для життя і здоров’я людей. Частіше будуть перевіряти магазини зі свіжими продуктами, ніж ті, що продають продукцію тривалого зберігання.

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Якщо ж будуть виявлені фактори, що становитимуть загрозу для життя і здоров’я людини, то інспектор Держпродспоживслужби зможе тимчасово призупинити виробництво, обіг товарів або кормів.

Крім того, Закон “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин” передбачає штрафні санкції на суму до 70 тис. гривень — залежно від правопорушення.

Зазначається, що інспектори здійснюватимуть перевірки, згідно з актом перевірки на підставі опитувальника, що буде публічним і міститиме вичерпний перелік питань перевіряючого по підприємця.

Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, сьогоднішні мізерні штрафи за продаж неякісних товарів жодним чином не стримують недобросовісних і виробників, і продавців.

За 10 місяців минулого року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.

“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн”, — зазначив політик.

Поряд з цим, минулого року утримання Держпродспоживслужби обійшлося бюджету майже у 770 млн грн. На “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, зокрема, було витрачено понад 630 млн грн, платників податків.

“Розумію, що таке порівняння не є абсолютним свідченням "ефективності" роботи Держпродспоживслужби, проте воно точно свідчить про необхідність посилення відповідальності за порушення у сфері безпечності харчових продуктів. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи, як зараз, аж ніяк не лякають. Навпаки, їм, напевно, легше сплатити декілька тисяч гривень штрафу, чим усувати порушення”, — наголосив С.Тригубенко.

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