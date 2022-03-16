В КМДА розповіли про підготовку до відновлення освітнього процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Київські школярі поступово готуються до відновлення освітнього процесу. Про це повідомила директорка Департамент освіти і науки Києва Олена Фіданян, передає УНН.
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Прийнято рішення про залучення школярів до вже наявних онлайн програм та уроків.
Задля цього директори всіх шкіл отримали чітку інструкцію, які платформи можна використовувати (про що вже повідомлено учням та їх батькам) та яка мета залучення учнів.
"Основне завдання – м’яко вводити школярів у навчання, відновлювати процес повторення знань та отримання нових. Такі підготовчі заходи стануть гарною основою для відновлення освітнього процесу" - йдеться в повідомленні.
Також для юних киян у дистанційному форматі відновили роботу секції Київської МАН та гуртки Київського Палацу дітей та юнацтва.
"Наразі педагоги Київської МАН проводять індивідуальні онлайн консультації із вихованцями, що готуються до участі у 3-му всеукраїнському етапі Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, триває підготовка до участі у міжнародних заходах та прийом конкурсних робіт КрутеЗНО. У свою чергу, Київський Палац дітей та юнацтва пропонує відвідати онлайн майстер-класи з народної творчості, тренінги з кризової психології, лайфаки з медіаграмотності, студію акторської майстерності, оволодіти навичками соціальних комунікацій", – підкреслила Олена Фіданян.