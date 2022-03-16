В КГГА рассказали о подготовке к возобновлению образовательного процесса

Детали

Принято решение о привлечении школьников к уже имеющимся онлайн программам и урокам.

Ради этого директора всех школ получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать (о чем уже сообщено ученикам и их родителям) и какова цель привлечения учеников.

"Основная задача - мягко вводить школьников в обучение, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошей основой для возобновления образовательного процесса " - говорится в сообщении.

Также для юных киевлян в дистанционном формате возобновили работу секции Киевской МАН и кружки Киевского Дворца детей и юношества.

"Сейчас педагоги Киевского МАН проводят индивидуальные онлайн консультации с воспитанниками, которые готовятся к участию в 3-м Всеукраинском этапе конкурса - защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины, идет подготовка к участию в международных мероприятиях и прием конкурсных работ КрутоеВНО. В свою очередь, Киевский Дворец детей и юношества предлагает посетить онлайн мастер-классы по народному творчеству, тренинги по кризисной психологии, лайфаки по медиаграмотности, студию актерского мастерства, овладеть навыками социальных коммуникаций", - подчеркнула Елена Фиданян.