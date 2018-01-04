В "Київстарі" заявили про обшуки у головному офісі компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Співробітники податкової провели обшуки в головному офісі компанії "Київстар". Про це в мережі Facebook написав президент компанії "Київстар" Петро Чернишов, передає УНН.
"Сьогодні вранці до нас в головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Пройшли через охорону всієї ось такою бригадою, просто роздвинув наш турнікет, і пред'явили нам Постанову Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу. У їх складі прийшли відразу чотири податкових майора", - написав П.Чернишов.
Він додав, що податківці шукали три договори, "укладених дуже давно, ще минулим керівництвом компанії, і, які вже припинили дію, і пару десятків додаткових документів до них".
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"Ми вважаємо, що це справа придумана, так як компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує всі податки і збори до бюджету країни", - резюмував П.Чернишов.
Нагадаємо, Апеляційний суд Сумської області в рамках справи щодо фінансування тероризму з боку компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки залишив під арештом майно і гроші, вилучені під час обшуків.